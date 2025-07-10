По данным Национальной гидрометеорологической службой, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако, в ночь с 10 на 11 июля и утром в отдельных районах полуострова возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер, который днем ​​сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-25°C, днем ​​– 31-36°C. Атмосферное давление повысится до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-70%, днем ​​– 45-50%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако днем ​​в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20–25 °C, днём 33–38 °C, в горах ночью 8–13 °C, днём 20–25 °C.