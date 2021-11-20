«Пантюркизм»: истерия продолжается

Отношения Москвы и Анкары развиваются по противоположным векторам одновременно. С одной стороны, осведомлённые источники утверждают: Москва и Анкара обсуждают сотрудничество в производстве турецкого истребителя пятого поколения, в «информационном поле» присутствует и тема совместного производства ЗРК С-400 «Триумф». С другой, в российском информационном пространстве вновь поднимается волна тюркофобии.

Расскажем по порядку. Еще накануне изрядный шум в РосСМИ наделала карта Тюркского мира, представленная лидером турецкой МНР Девлетом Бахчели. Теперь же история получила продолжение. Девлет Бахчели подарил эту карту президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. А на карте, напомним еще раз, в качестве части Тюркского мира обозначены пара десятков субъектов Российской Федерации.

И вот теперь комментировать ситуацию взялся скандально известный своей тюркофобией Евгений Сатановский. По мнению которого, «эта карта уже не первый год присутствует в турецких школьных учебниках. Дети – ученики девятых классов, насколько я помню, – учат, что тюркский мир заканчивается на берегах Северного Ледовитого океана». Затем посетовал, что Россия на подобные выходки никак не отвечает, а всего лишь «балуется и играется». А затем принялся стращать публику. «Сейчас мы вкладываем в Турцию безумные деньги, – апокалиптическим тоном вещал господин Сатановский. – Нам предлагают оплатить раздел завтрашней России и превращение бывшего СССР в будущую Оттоманскую Порту за свой счет. Собственно, мы уже это делаем».

Здесь бы, конечно, поинтересоваться: а как, по его мнению, Россия должна «ответить» на эту карту? Вызвать посла Турции в МИД? Или прервать все экономические связи? Звучит духоподъёмно, только вот, во-первых, осенью 2015 года, после того, как в воздушном пространстве Турции был сбит российский бомбардировщик, Москва уже вводила санкции против Турции. Но очень быстро пришлось самим же «открывать лазейки» и смягчать санкционный режим: как оказалось, рестриктивные меры бьют по самой России куда больнее, чем по Турции.

Но самое главное, а что, собственно, произошло? На что господин Сатановский призывает «отвечать» и «реагировать»?

Если речь о карте, то, как бы это повежливее, господин Сатановский, который позиционирует себя как востоковед и политолог, не совсем понял, о чем речь. Подаренная Эрдогану карта — это вовсе не границы «будущей Оттоманской Порты», а всего лишь изображение земель, где живут тюркоязычные народы. И что же — российское экспертное сообщество глубоко не в курсе, что в России живут тюркоязычные народы? Причем и на Северном Кавказе, и в Поволжье, и на границе с Казахстаном, и в Сибири, и даже на побережье Северного Ледовитого океана— якуты и долгане? И если так, то что в ней криминального?

Здесь, конечно, нелишне напомнить, что в России, к примеру, весьма близкий к Кремлю телеканал «державной» направленности именуется «Царьград», а это, если кто забыл, русское название Стамбула. И это не считая деликатных подробностей взаимоотношений Кремля и с армянскими агрессивными националистами, и с РКК, и с режимом Башара Асада, который, напомним, предъявляет претензии на Турецкий вилайет Хатай. И с таким послужным списком, начистоту говоря, не стоит стучать лысиной по паркету из-за турецкой карты, подаренной Бахчели Эрдогану.

Возможно, здесь должен следовать экскурс в недавнюю историю: в феврале 2021 года в эфире турецкого телеканала TGRT появилась составленная одним из американских «мозговых центров» карта «сферы влияния Турции», что тоже вызвало резкую реакцию в России. Но дело не только в том, что к квалификации ее авторов были очень серьёзные вопросы. Так, в сферу влияния Турции оказались включены не только Азербайджан и Грузия, но и Армения, что уже абсурд. Туда же записали Египет, с которым у Турции отношения весьма «прохладные», но «забыли» про Балканы с традиционными союзниками Турции — боснийскими мусульманами, про Молдову с Гагаузией, сибирских и алтайских тюрок и даже Татарстан и Башкортостан. Точно так же «забытыми» оказались Иран с его Южным Азербайджаном и Туркменской степью, Афганистан с Южным Туркестаном…Только вот дело не в точности отдельно взятых карт. Как иронизируют эксперты, карту «влияния Турции» можно вычерчивать, опираясь на самые разные факторы: территории бывшей Оттоманской империи, экономические связи, экспорт БПЛА «Байрактар», популярность турецких сериалов, песен в исполнении Таркана или даже понимание популярных крепких выражений на турецком языке. Важно другое: значительная часть российского «болтающего класса» оказалась в принципе не готовой к тому, что у Турции формируется своя сфера влияния, причем, как уже отмечалось, в тех регионах, которые Кремль считал чем-то вроде своего «личного огорода». И уж тем более даже в страшном сне не могли представить себе, что с турецким конкурирующим влиянием придется столкнуться не только в Азербайджане или Кыргызстане, но даже на Алтае и в Якутии. И когда представления о державном величии и российской геополитической монополии рассыпаются на осколки так же, как ЗРК «Панцирь» под ударами «Байрактаров», остается разве что истерить.

Только вот это вряд ли поможет.

Нурани