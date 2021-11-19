Российские миротворцы провели патрулирование в Аскеранском районе

Военнослужащие российского миротворческого контингента в составе мобильных патрульных групп совершили многокилометровый марш на современных бронетранспортерах БТР-82А и автомобилях КамАЗ улучшенной проходимости по дорогам общего пользования и по грунтовым труднопроходимым дорогам в Карабахе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ходе патрулирования вдоль линии разграничения сторон российскими миротворцами ведётся контроль за соблюдением режима прекращения огня, наблюдение за воздушной обстановкой и опрос местных жителей.

«Сегодня мы проводим мониторинг в Аскеранском районе вдоль линии разграничения сторон, ведём контроль обстановки в рамках обеспечения безопасности. Изредка совершаем остановки в населённых пунктах, общаемся с местными жителями на предмет нарушения мирного соглашения», — рассказал представитель российского миротворческого контингента Андрей Касьянов.

На 27 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.