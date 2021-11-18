Призовой фонд матча за мировую шахматную корону составит €2 млн

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал «Газете.Ru» о финансовых условиях матча за первенство мира между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном (Норвегия) и претендентом на этот титул россиянином Яном Непомнящим.

«Призовой фонд составит €2 млн. Насколько мне известно, это больше, чем во всех чемпионских матчах этого века. Победитель получит 60%, проигравший – 40; если дело дойдет до тай-брейка, то призовой фонд делится 55 на 45. По уровню призового фонда и по финансовому обеспечению это один из самых серьезных матчей за все последние годы. После поединков с участием Гарри Каспарова таких финансовых условий, пожалуй, не было. Подавляющую часть бюджета обеспечили наши партнеры – организаторы «Экспо», а также компании «ФосАгро»,Kaspersky, Algorand и другие», — рассказал Дворкович.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2021 пройдет в Дубае с 24 ноября по 16 декабря. Изначально он был запланирован на вторую половину 2020 года, но был перенесен на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.