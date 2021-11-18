Обсуждены перспективы развития системы военного образования с экспертами НАТО



Согласно совместному плану действий НАТО-Азербайджан по содействию развитию учебно-тренировочных сфер системы военного образования Азербайджанской Армии, в рамках Программы расширения военного образования (DEEP), в Баку состоялась рабочая встреча с экспертной группой НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На встрече, состоявшейся в Военной академии Вооруженных сил между экспертами в сфере военного образования Министерства обороны и Альянса, была обсуждена деятельность в области военного образования в Азербайджанской Армии в 2021 году. Состоялся обмен мнениями по вопросам планирования и реализации мероприятий на предстоящий год, рассмотрены новые перспективы, проанализированы планы сотрудничества.

Затем гости посетили Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева. Состоялся обмен мнениями о перспективах развития системы военного образования, был обсужден ряд вопросов по методологии военного образования, представлены взаимные брифинги, посвященные опыту в этой сфере.