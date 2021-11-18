Антон Бредихин: Новый блок Турции и России сможет эффективно противостоять влиянию Запада

На почве усиления армянского радикализма и агрессии во всем регионе раздаются голоса, активно продвигаемые армянским лобби, о несовместимости и невозможности союза Турции и России. В то же время, как можно убедиться, на деле Турция и Россия все больше усиливают сотрудничество друг с другом в самых различных областях, а также выступают в качестве важного политического баланса во всем евразийском регионе. То есть, все происходит с точностью до наоборот: чем больше представителей армянского лобби и одержимых фобией «тюркского фактора» в России вопят о «тюркской угрозе», тем больше Анкара и Москва доказывает обратное. Можно ли говорить о том, что в ближайшем будущем сотрудничество двух стран имеет шанс перерасти в единый и мощный военно-политический блок, способный противостоять угрозам, направленным в адрес евразийского и тюркского мира, в том числе и армянского лобби?

«Между Россией и Турцией уже достаточно давно выстраивается сложная, но весьма верная стратегическая система взаимоотношений. Факт того, что Турция использовала «Байрактары» в Украине, конечно, был болезненно воспринят в России, и, думаю, в Анкаре это оценили и приняли к сведению. Вместе с тем, стоит отметить, что в ближайшем будущем между Россией и Турцией необходим военно-политический союз, и платформа «3+3» может стать одним из прообразов такого регионального интеграционного блока».

Об этом в беседе с Minval.az заявил кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт», российский политолог Антон Бредихин, отметив при этом, что в ближайшее время стоит ожидать распада НАТО как неэффективного механизма стран Европы и США.

США, по его словам, уже отделились и создали свой блок с Британией и Австралией, а европейские страны также хотят иметь свою отдельную армию и поддерживают внутреннюю конкуренцию на военно-политическом поле, так что в ближайшее время стоит ожидать распада этой организации, а вслед за этим образования новых интеграционных региональных проектов, в том числе, и на территории Европы.

То, что между Россией и Турцией уже не один век имеется весьма серьезная система, с одной стороны взаимодействия, с другой стороны – соперничества, по мнению политолога, говорят «и все русско-турецкие войны, а так же роль и участие Турции во Второй мировой войне».

— Но при этом не будем забывать, что турецкую государственность, основанную Ататюрком, поддержали советские комиссары при активном участии Красной Армии, — напомнил политолог.

Очевиден тот факт, по его словам, что Турцию никто не ждет в Евросоюзе – уже более 50 лет она является ассоциированным членом организации.

— Турция столько лет топчется на пороге ЕС и уже ясно, да и в Турции это прекрасно понимают, что все обещания европейцев не более чем пустой звук.

Со временем Турция поняла, что ей невыгоден и НАТО. И НАТО — враждебная структура не только в отношении России, но и к самой Турции. Вполне понятно, что военный-политический блок, явно носящий антироссийский контекст, не будет позитивно реагировать и на тенденцию любых улучшений в российско-турецких отношениях, — отметил политолог.

Говоря о локальных конфликтах по всему Ближнему Востоку и Северной Африке, как отмечает Бредихин, видно, что России и Турции надо договариваться. Это, по его словам, и ситуация в Карабахе, Сирии, Ливии, Афганистане – во всех этих точках присутствуют и Россия, и Турция. Но так же, как считает политолог, во всех этих конфликтах стремятся участвовать, либо стремятся на них воздействовать США, Франция и другие страны Европы. И здесь, по словам политолога, у них конфликт не только с Россией, но и с Турцией.

— Замечу: на Западе существует некая система понимания того, что турецкое влияние нужно ограничивать, и, в частности, США поддерживают оппозиционные движения в Турции. Мы все помним, недавние, скажем, «чистки» тех, кто хотел организовать переворот под руководством Гюлена – американского шпиона, и этот факт говорит о том, что политического союза между США и Турцией быть не может, — подчеркнул российский эксперт.

Поэтому, по словам политолога, есть «евразийская теория», Евразийский союз, где место для Турции всегда предусмотрено.

И, безусловно, есть, по его мнению, некий общий интеграционный код между странами: опять же, тут важен и тюркский сегмент, фактор ислама тоже силен, но на первый план, по мнению Бредихина, выступает все-таки культурное взаимодействие.

— И в Турции также настроены на то, чтобы происходило усиление взаимодействия между нашими странами. Турция и Россия – государства светские, и этот момент так же очень важен. Поэтому принципиально, чтобы этот новый блок Турции и России был не только политическим, но и экономическим, и культурным, должны быть охвачены все сферы взаимодействия, тогда этот блок сможет противостоять коллективному Западу, стать своеобразным продолжением начинаний, осуществлявшихся Чингисханом. Напомню, что все страны, находящиеся сейчас на территории бывшего СССР и некогда Османской империи, входили в состав единой империи, когда монгольские орды шли «до последнего моря», — резюмировал политолог.

В. Мансуров