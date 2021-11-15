Татьяна Полоскова: Не удивлюсь, если этот террорист объявится в Ереване и станет национальным героем

Армянский террор возвращается. 13 ноября армянский террорист Норайр Мирзоян с гранатой атаковал пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты. Как известно, в результате разрыва гранаты военнослужащий действительной военной службы сержант Хафиз Насибов и двое других военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести. Армянский террорист, совершивший атаку, был задержан российскими миротворцами, временно размещенными на территории Азербайджана, но, в силу каких-то малопонятных причин передан карабахским сепаратистам, а отнюдь не азербайджанским властям.

Уже вполне очевидно, что данный теракт не является выходкой отдельного радикала-безумца, а продуманной акцией армянских реваншистов для срыва позитивных тенденций в армяно-азербайджанских переговорах.

Получается, что армянский террор снова становится явью и визитной карточкой, теперь уже в Карабахском регионе? Стоит ли говорить о том, что любые позитивные перемены в переговорах Азербайджана и Армении теперь будут срываться террористическими провокациями армянских реваншистов и ожидаемые подвижки по исполнению положений трехстороннего заявления от 10 ноября снова зависли в воздухе?

«Внимательно ознакомилась с реакцией некоторых представителей российского экспертного сообщества на эту ситуацию. То, что террорист должен быть наказан — сомнений не вызывает. И призывать к этому означает говорить банальности. Вопрос в другом: а как бы сейчас дотянуться руке азербайджанского правосудия, чтобы привести это наказание в исполнение? Подонка, напавшего с гранатой на пост, где были не только азербайджанские, но и российские военные, наши миротворцы передали властям мифического «Арцаха». И я не удивлюсь, если скоро он объявится в Ереване, да еще и национальным героем станет».

Такое мнение в беседе с Minval.az высказала доктор политических наук, государственный советник РФ первого класса, российский политолог Татьяна Полоскова, добавив при этом, что сам факт передачи террориста российскими миротворцами не Азербайджану, а армянской стороне, говорит о двойных стандартах, и отнюдь не способствует укреплению нормальной обстановки.

По мнению политолога, преступление было совершено на территории Азербайджана, и отвечать террорист должен по законам Азербайджана.

— Что касается переговоров по подписанию договора, то армянская сторона саботирует этот процесс. А Пашиняну со стороны политбомонда Еревана было озвучено следующее: «Подпишешь, порвем»! И сейчас я скажу неприятную для меня, в первую очередь, как гражданина России вещь: уже очевидно, что официальный Ереван не рассматривает Россию не то что как стратегического партнера, а как полноценного партнера вообще. Россия сейчас для армянских властей и международного армянского лобби — это инструмент для манипуляций. А манипуляции осуществляются через группы влияния в российских структурах власти, в том числе, и в военных кругах, — отметила Полоскова.

Почему уже год Ереван не идет на подписание мирного договора? – задается вопросом политолог.

— Я полностью согласна с мнением военного эксперта Узеира Джафарова, что «саботируя нас, армяне хотят, чтобы снова началось кровопролитие и процесс затянулся». Но армянская сторона не могла бы долго вести такие игры, если бы не чувствовала поддержку среди своих групп влияния в российской власти, — подчеркнула политолог.

По ее мнению, есть лица, принимающие решения, и лица эти уверены, что усиление влияния Турции вредит геополитическим интересам России. Однако, таких, по мнению Полосковой, среди лоббирующих интересы Армении в российской власти меньшинство. Основная часть завязана с армянским лобби экономическими интересами, и разрушать эти цепочки очень сложно.

Как замечает политолог, «в случае с террористом с гранатой на блокпосте мы имеем дело не с единичным актом».

За год «передышки» Арменией при поддержке диаспоры, а также, структур и персоналий, вовлеченных в деятельность армянского лобби, в том числе, в России была проведена системная работа, итогом которой стало формирование международного пула стран, не довольных усилением Турции в регионе, уверена Полоскова.

— А некоторые из этих стран не хотят, чтобы России удалось успешно выполнить миротворческую миссию и побудить Армению к подписанию договора. Тут нет никакого противоречия. Это обычная многоходовка. Кроме того, не надо думать, что среди российской власти нет агентов влияния из зарубежных стран. Плюс немногочисленные, но активные экспертные пулы, снабжающие Кремль информацией о ситуации вокруг карабахской темы, зачастую осуществляют деятельность на средства армянской диаспоры. И дают соответствующую аналитику, — отметила политолог.

По мнению Полосковой, пока не подписан договор — процесс урегулирования юридически не завершен. И самый страшный враг победителя — это не поверженный противник, а эйфория от победы. А мировое армянство, как замечает она, имеет многолетний опыт выживания, внедрения в политику и экономику стран проживания.

— Скажем прямо, имеет опыт подкупа «нужных людей», и просто так не сдастся. А война бывает разной: информационной, диверсионной и так далее, — добавила она.

Одним из давно апробированных инструментов деятельности радикалов из мирового армянства является терроризм, отмечает политолог. А недавнее нападение на блок-пост — не случайно, это звено системы.

Потому, как считает Полоскова, нужен не только жесткий ответ со стороны Азербайджана — требование передачи преступника азербайджанскому правосудию, но и разработка и реализация системного подхода противодействия и профилактики подобных угроз. Благо, как отмечает она, азербайджанские службы имеют необходимый опыт и репутацию одних из лучших на постсоветском пространстве.

— Разработка системного подхода предполагает составление карты международных игроков, определение угроз, рисков, и методов их нейтрализации. И хотелось бы, чтобы российские эксперты приняли активное участие именно в этом. Бесконечно объясняться в любви Азербайджану не надо — мы все любим его, иначе бы не работали на этой площадке. Как и доказывать что-то друг-другу на давно набивших оскомину ток-шоу. Давайте дадим реальный экспертный продукт, который может помочь проложить дорогу к миру в регионе, — резюмировала наш собеседник.

В. Мансуров