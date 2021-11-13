ВС Армении обстреливают позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок и гранатометов

ВС Армении в очередной раз совершили масштабную вооруженную провокацию в направлении Кельбаджарского района.

Начиная с полудня 13 ноября, вооруженные силы Армении с позиций в поселке Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреливают позиции азербайджанской армии в направлении поселка Зейлик Кяльбаджарского района из огнестрельного оружия различного калибра, снайперских винтовок и гранатометов, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры для пресечения провокации противоположной стороны, в настоящее время перестрелка в этом направлении продолжается.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная ситуация находится под контролем подразделений ВС Азербайджана, отмечается в сообщении министерства.