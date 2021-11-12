Энгин Озер: Турция создает свой беспилотный ответ F-35 и не ждет американского оружия

Турция начинает серийный выпуск тяжелых, средних и легких наземных беспилотников, в том числе и бронированной техники. На днях глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Исмаил Демир сообщил, что турецкие компании разработали целую линейку беспилотных наземных средств, отличающихся друг от друга габаритами и грузоподъемностью. Одно из направлений производства — легкобронированные мини-танки с пушками калибра до 40 мм и дополнительным вооружением в виде пулемётов.

Таким образом, Турция еще раз доказала, что способна вооружить свою армию самым современным технологичным оружием, арсенал которого будет периодически пополняться и расти. Притом, налицо очевидный факт – современное турецкое оружие успешно конкурирует с западными образцами оборонной промышленности, а зачастую и превосходит европейские аналоги. Что касается беспилотной авиации Турции, то на данный момент братская страна вообще является одной из сильнейших в мире, и конкурировать с ней может разве что флот беспилотников Израиля и США.

На фоне стремительного развития турецкой оборонки можно уверенно предполагать, что скоро собственные военные разработки Турции будут способны конкурировать с ВПК США и Европы буквально во всех областях, диктуя новые технологические тренды для всего мира.

Если учесть разногласия Анкары и Вашингтона по вопросу российских ПВО С-400 и дальнейших планов Турции по созданию собственных систем ПВО, пожалуй, можно говорить о формировании собственной глобальной мировой военной стратегии Турции и даже выходе из НАТО, которое, по сути, Анкаре уже не будет нужно.

Так какова же общая и военная стратегии турецкой оборонки в области БПЛА, каковы ее ближайшие планы?

«На данный момент Турция занята разработкой трех основных направлений беспилотных аппаратов: беспилотные наземные мини-танки и менее крупные аппараты, продолжается дальнейшая разработка «семейства» Байрактаров, а также беспилотных боевых самолетов. Третье направление – разработка подводных беспилотных субмарин, которые скоро уже тоже поступят в серийное производство».

Об этом в беседе с корреспондентом Minval. az заявил турецкий политолог Энгин Озер, отметив при этом, что помимо запуска в производство Bayraktar TB3, способного садиться и взлетать с военных кораблей, в производство запущен самый крупный и тяжелый в своем классе Bayraktar Akıncı, способный нести крылатые ракеты и представляющий собой «дальнюю авиацию» турецких БПЛА.

Известно, что грузоподъемность Akıncı составляет 1350 кг, беспилотник оснащен двумя турбовинтовыми двигателями, мощностью по 450 л.с каждый.

Максимальная взлетная масса составляет 5,5 тонн. Кроме того, как отмечает политолог, ведется разработка реактивного сверхзвукового беспилотного боевого самолета, представляющего собой беспрецедентную разработку турецких военных инженеров.

— В 2022 начнутся первые испытания беспилотного самолета Bayraktar MIUS или Bayraktar Muharip Insansiz Ucak Sistemi. Это реактивный, одномоторный, малозаметный, сверхзвуковой беспилотный боевой самолет с носителем, разрабатываемый турецкой оборонной компанией Baykar. Этот амбициозный проект эксперты по уровню технологий ставят в один ряд с американским F-35, и он, как ожидается, сможет ему противостоять, — отметил турецкий эксперт.

По словам Озера, стоимость F-35, как минимум, в пять раз больше Bayraktar MIUS, и, как предполагают эксперты, при столкновении беспилотного самолета с F-35 даже потеря нескольких Bayraktar MIUS «окупит» поражение одного американского флагмана боевой авиации.

— Подготовка одного летчика для F-35 занимает около десяти лет, кроме того это еще и потерянные жизни в бою, при том как беспилотный самолет не нуждается в пилотах и способен добираться до стратосферы, именно в силу отсутствия человеческого фактора. Для пилотов на таких высотах нужны уже дыхательные приборы, и, кстати, человек может не выдержать таких перегрузок. Так что преимущество этих самолетов очевидно, — отметил турецкий эксперт.

Что касается подводных беспилотных субмарин, то, по словам Озера, они могут быть полезны Азербайджану для охраны акватории Каспия . Что касается применения беспилотных танков, то, по его предположениям, такая техника может быть нужна Турции для столкновений, происходящих в городской среде, например, как в Диярбакыре или в Сирии.

— Турция будет рада предоставить Азербайджану всю эту технику – как субмарины, так и беспилотные самолеты и танки, чтобы усилить азербайджанскую армию, — отметил политолог.

Что касается дальнейшего обособления от НАТО и даже возможного выхода Турции из альянса, то, по мнению политолога, скорый приемник Эрдогана, а, как ожидается, такое в турецкой политике может произойти в следующем или в 2023 году, вряд ли решится на окончательный разрыв с НАТО.

— Однако, если в будущем произойдет, как прогнозируют ряд экспертов, распад блока НАТО, а вместо этого будут создан блок европейских армий, то Турция туда, безусловно, войдет, и это очень приемлемый вариант для Анкары. Особенно если учесть, что уже сейчас США создают свой собственный военный блок, где Турция однозначно никогда не будет присутствовать, — подчеркнул турецкий политолог. Тем более, противоречия США и Турции по вопросам поставки американских вооружений носят самый категоричный характер, и даже анонсируемая поставка F-16 в Турцию вряд ли произойдет.

— Обострение отношений Анкары и Вашингтона, начавшееся в 2016 году после попытки военного переворота в Турции, а далее – на почве договора на поставку российских С-400, по-прежнему не снижает своего накала. США категорически против поставок любого американского оружия в Турцию, пока Анкара не откажется от российских ПВО, и даже, якобы, заявленная сделка на поставку F-16, скорее, дипломатический ход, нежели реальность. Потому Турция уже создает исключительно свое национальное оружие, а беспилотные самолеты как некий ответ на самые современные разработки США в области авиации, потому что понимает, что F-35 вряд ли когда-нибудь будут бороздить турецкое небо, — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров