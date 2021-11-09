Хулуси Акар заявил, что Турция расширяет сферу военных учений, обмена опытом и помощи Азербайджану

«Шушинская декларация — отражение на бумаге наших эмоций, мыслей».

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, говоря о Шушинской декларации на совместной пресс-конференции с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

Х.Акар отметил, что Шушинская декларация расширяет, углубляет тему искренних отношений между двумя странами.

«Шушинская декларация-это документ, отражающий мысли президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также перспективы, которые они видят для наших стран, нации.Мы расширяем сферу военных учений, обмена опытом и помощи Азербайджану, продолжаем работать в этом направлении», — цитирует его АПА.