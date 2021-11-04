Киев заявил об отсутствии активности российских военных на границе с Украиной

В Пограничной службе Украины заявили, что не наблюдают движения российских войск в непосредственной близости от украинской границы. Об этом «РБК-Украина» заявил представитель ведомства Андрей Демченко.

Глава комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Александр Завитневич считает, что перемещения российских войск на западе страны связаны с окончанием учений. «Вблизи наших границ наблюдаются изменения в боевом и численном составе войск РФ. Но это именно „изменение“, а не увеличение. Это связано с завершением годового плана мероприятий боевой подготовки и с перераспределением сил и средств на их операционных направлениях», — заявил он.

Источник «РБК-Украина» в силовых структурах также заявил, что перемещения российских военных проходят в рамках учений, которые начались весной, и не представляют угрозы для Украины.

В конце октября Washington Post сообщила о наращивании российских войск у границы с Украиной. По данным газеты, перемещения не связаны с учениями.

Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки российских вооружений в Смоленской области в 300 километрах от границы с Украиной — издание утверждало, что это свидетельствует об усилении группировки российских войск у границы Украины.

Аналитики из Conflict Intelligence Team также заявили о стягивании российских войск в граничащие с Украиной области и опубликовали фото и видео из открытых из источников, на которых, как утверждается, видно передвижение российской военной техники.

В Кремле публикации в американских СМИ о стягивании российских войск к границе с Украиной назвали «некачественными вбросами».