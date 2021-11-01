«Даже если они и шпионы, факт применения пыток обесценивает их признания в этом»: Эльдар Зейналов – о «Тертерском деле»

До сих пор продолжаются споры по поводу того, что виновны или не виновны военнослужащие, осужденные в ходе расследования «Тертерского дела». Применение пыток в ходе следствия не допустимо, так как они обесценивают всю полученную информацию. Об этом в беседе с корреспондентом Minval.az заявил глава Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов, комментируя заявление военного прокурора Ханлара Велиева, признавшего факт применения пыток в отношении обвиненной в шпионаже группы азербайджанских военнослужащих.

По мнению правозащитника, применение пыток или отсутствие применения пыток еще не означает того, что полученная подобным образом информация достоверна.

«Возможно то, что осужденные за шпионаж действительно являлись шпионами. Однако, что они дали признательные показания под пытками, обесценивает само признание. Соответственно, нужно все отменить и провести новое расследование, с соблюдением процессуальных норм. Но и этого не было сделано.

В результате получается, что из числа тех солдат, которые погибли из-за примененных по отношению к ним пыток, половина считается виновными в шпионаже. Человек уже не может восстать из мертвых и оправдать себя, хотя их обвинили на основании улик, полученных в ходе применения пыток. Насколько это достоверно? Действительно ли это была армянская шпионская сеть? Если да, то насколько ее полностью раскрыли? Может, там какие-то обрубленные под пытками концы? А, может, их и не было вообще. Эти вопросы вполне естественные, так как показания, выбитые пытками, не должны принимать в качестве доказательств», — продолжил правозащитник.

Он отметил, что перечисленные военным прокурором действия подпадают под понятие «пытка», так как целенаправленное применение силовых методов, причинение физической боли с целью получения конкретной информации – это именно пытка и есть.

Однако в отношении виновных в пытках выдвинули «легкие» статьи обвинения. К примеру, «злоупотребление служебным положением», «избиение», «доведение до самоубийства», и так далее. Иными словами, все что угодно, кроме обвинения в применении пыток.

По словам Э.Зейналова, у нас до сих пор, образно говоря, как «черт ладана» боятся выдвинуть обвинения по статье «пытки». В результате всего этого последовали «мягкие» наказания. Виновные были приговорены к различным срокам лишения свободы, которые намного меньше того, если бы в их отношении было выдвинуто обвинение в применении пыток.

Эксперт напомнил о том, что Азербайджан проиграл несколько дел в Европейском суде по правам человека, в которых фигурировало обвинение в применении пыток.

Помимо этого, Э.Зейналов подчеркнул, что впервые было выдвинуто обвинение против врачей, которые следили за состоянием подследственных, «советуя», когда следует остановиться, и так далее.

«И эти врачи получили достаточно «мягкое» наказание. Кроме того, в обстановке строжайшей секретности всех этих расследований общественности была предоставлена усеченная информация. Если бы не родственники погибших и их жалобы правозащитникам, никто так и не узнал о том, что прокуратура провела какое-то расследование», — отметил глава ПЦА.

Одновременно Э.Зейналов считает, что хотя виновных в применении пыток не могут повторно осудить за подобные неправовые действия, тем не менее, им могут переквалифицировать статью обвинения.

«Если в рамках повторного следствия будет получена дополнительная информация о том, что они не просто злоупотребили силой, служебным положением, не просто избивали, а били с целью получения признания, то обвинение в их отношении могут изменить. И, соответственно, наказание будет иным. В основном, все виновные в пытках — за исключением одного-двух человек — были осуждены меньше чем на 6 лет лишения свободы. Это ниже минимума, который положен по статье о пытках», — отметил Э.Зейналов, напомнив о том, что начиная с 2000 года в Азербайджане пытка считается уголовным преступлением. Но тем не менее за последний 2021 год ни один человек не был осужден за применение пыток. Это, как считает правозащитник, нельзя назвать «техническими неувязками» в проведении расследования.

«Это можно расценить как попытку избежать использования обвинения в пытках. Мол, есть побои, есть злоупотребление служебным положением, но ни в коем случае не пытки», — резюмировал правозащитник.

Бахтияр Сафаров