Накануне в Белом доме, на заседании кабинета министров с участием президента США Дональда Трампа, госсекретарь Марко Рубио выразил надежду на скорое достижение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как подчеркнула пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс, это заявление было сделано не случайно.

«Госсекретарь отметил это не просто так. Когда у нас появятся более подробные сведения, я обязательно сообщу», — заявила она на брифинге.

Интрига усиливается на фоне предстоящей встречи: уже завтра, 10 июля, в новой локации — Абу-Даби — состоится двусторонний диалог президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Переговоры пройдут в рамках продолжающегося мирного процесса, сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

Напомним, до этого встречи Алиева и Пашиняна проходили либо на площадке России, либо в странах Европы.