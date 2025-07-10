10 июля в селе Хасангая Агдеринского района взорвалась мина, в результате чего пострадал мирный житель. По данным Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), взрыв произошёл на не разминированной территории.

Пострадавшим оказался житель села Шыхарх Гулу Туфан оглу Гулиев 1979 года рождения. Во время выпаса скота он наступил на противопехотную мину, в результате чего получил тяжёлое ранение левой ноги.

Пострадавшего оперативно доставили в Тертерскую центральную районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Его состояние оценивается как стабильное.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и специалисты ANAMA. Прокуратура Тертерского района начала расследование для установления всех обстоятельств инцидента.