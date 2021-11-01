Израиль и Индия разработают план сотрудничества в сфере обороны на 10 лет

Израиль и Индия договорились о создании рабочей группы, которая займется созданием плана сотрудничества в оборонной сфере длительностью 10 лет. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

План будет включать не только поставки вооружений, но и производство, исследования и разработки. Он был согласован на прошлой неделе, когда генеральный директор минобороны Индии Аджай Кумар находился с визитом в Израиле.

Аджай Кумар встретился со своим израильским коллегой. В ходе переговоров стороны обсудили двустороннее военно-техническое сотрудничество, а также стратегические вызовы на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Стоит отметить, что Израиль в течение последних лет поставлял Индии различные системы вооружения, ракеты и БПЛА. Также Индия принимала участие в военных учениях Израиля.