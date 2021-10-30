Кыргызстан закупит беспилотники не только у Турции, но и у России

Кыргызстан приобретет у России военную технику для Пограничной службы республики, в том числе вертолет Ми-17В-5 и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан». Договоренность об этом была достигнута в ходе состоявшейся в Бишкеке встречи замглавы кабмина республики, председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева с руководителем «Рособоронэкспорта» Александром Михеевым, сообщила в субботу пресс-служба ГКНБ.

«Достигнута договоренность о приобретении кыргызской стороной у «Рособоронэкспорта» вертолета Ми-17В-5, проведении капитально-восстановительного ремонта вертолетов Ми-8 МТВ, а также поставке запасных частей и ремонте агрегатов к ним», — говорится в сообщении.

Ташиев и Михеев также подписали соглашение о покупке Бишкеком многофункциональных комплексов БПЛА «Орлан-10Е», которые впоследствии будут переданы киргизской Пограничной службе.

Сумма заключенной сторонами сделки не указывается.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан закупит у Турции беспилотники для охраны южной границы.