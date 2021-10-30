ANAMA отчистило от мин 5917 гектаров освобожденных территорий

В период с 10 ноября 2020 года по 28 октября на освобожденных от оккупации территориях Агентством по разминированиют территорий Азербайджанской Республики (ANAMA ) было очищено 5 917 га территории, обнаружено 26 931 мин и НРБ.

Данная инфорация была представлена на заседании рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межведомственного центра при координационном штабе. Отметим, что Координационный штаб был создан для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики.