В США рассказали, почему российское оружие не смогло противодействовать боевым беспилотникам Азербайджана

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО), использовавшиеся Арменией в Карабахе, оказались устаревшими и ненадежными. Об этом, как передает Minval.az, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание отмечает, что российское оружие не смогло противодействовать беспилотникам турецкого (Bayraktar TB2) и израильского (Harop) производства, которыми располагала армия Азербайджана.

Popular Mechanics пишет, что в ходе второй Карабахской войны российские ПВО оказались заведомо ненадежными в обнаружении смертоносного флота боевых беспилотников Азербайджана, которые были намного меньше и маневреннее истребителей, которые российские системы должны были помочь остановить.

Журнал отмечает, что использование беспилотных технологий обещает произвести революцию в современной войне. «Если США или НАТО когда-либо будут втянуты в войну с Россией, Китаем или Ираном, они столкнутся с аналогичными возможностями», — заключает журнал.