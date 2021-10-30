Брошенный армянами противотанковый комплекс «Фагот» обнаружен в Физули

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

В результате проведенного сотрудниками Физулинского районного отдела полиции мероприятия на освобожденной части района были обнаружены 3 автомата, 2 пулемета, 2 гранатомета, 1 «Фагот» (противотанковый ракетный комплекс), 185 различных снарядов, 75 взрывателей и 4100 пуль различного калибра. Об этом сообщает Бардинская региональная группа пресс-службы МВД Азербайджана.