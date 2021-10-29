Азербайджан представил образцы оружия, техники и БПЛА

На «Триумфальной ярмарке», проводимой в связи с Днем Победы на Приморском бульваре, представлены образцы оружия, техники и БПЛА, находящиеся в арсенале Азербайджанской Армии, а также различные средства обеспечения.

Об этом пишет Минобороны Азербайджана.

В рамках мероприятия творческий коллектив Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова представит музыкальные номера на патриотическую тему.

Проект «Письмо солдату», проводимый в рамках ярмарки, был с интересом встречен гостями мероприятия, охотно взявшимися написать проникновенные письма солдатам, стоящим на страже Родины.

Отметим, что гражданам, посетившим ярмарку, будут розданы буклеты, содержащие подробную информацию о правилах приема в учебные заведения для прохождения службы в Азербайджанской Армии в качестве офицеров, сержантов и военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы.



