Андрей Шевченко вспомнил о своих достижениях

Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о Золотом мяче, который он завоевал в 2004 году. Легендарный футболист и тренер сборной Украины записал по этому поводу видео и выложил его в Instagram.

В нем украинец рассказывает о периоде карьеры в миланском клубе и вспоминает события, происходившие в Украине в 2004 году.

«О Золотом мяче я мечтал всю жизнь. Несколько украинских футболистов его выигрывали — Игорь Беланов, Олег Блохин. Взрослея и наблюдая за этими украинскими футболистами, это стало одной из моих желаний.

В сезоне-2003/04 мы выиграли Серию А. Я играл очень хорошо на протяжении всего турнира, забил много важных и победных голов. Я знал, что был очень близок к завоеванию Золотого мяча. Я чувствовал, что моя мечта может стать реальностью.

Это было особенным событием еще и потому, что в 2004 году родился мой первый сын, Джордан. Это был один из самых особенных моментов моей жизни. Тогда же в Украине начиналась Оранжевая революция. Это был трудный момент для моей страны.

Но когда я выиграл Золотой мяч, это стало прекрасным достижением для всей страны. Я дал немного надежды людям и сделал их счастливыми. Это один из моментов моей карьеры, которыми я горжусь больше всего», — рассказал Шевченко.