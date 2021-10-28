Армянская Апостольская церковь – не апостольская: статья Фуада Ахундова

Вчера издание Minval.az опубликовало статью под заголовком «Церковная геополитика: как решение РПЦ может быть связано с Карабахом и не только». В статье отмечалось, что хотя Россия фактически «присутствует» в регионе Южного Кавказа более 200 лет, но, несмотря на это, она прежде никогда не задумывалась о создании епархии Русской Православной Церкви на территории современной Армении, особенно, если учесть, что подавляющее большинство жителей Армении причисляют себя к «Армянской Апостольской церкви» и ее учение, традиции и обряды отличаются от РПЦ.

Политолог Фуад Ахундов прислал в редакцию «Минвала» свою статью, в котором отмечает, что Армяно-григорианская церковь на самом деле не апостольская. Ниже публикуем ее без сокращений и изменений:

Армяно-григорианская церковь создана Григорием парфянином в первой трети IV века, на берегу реки Арацани (Мурат-чай), притока реки Евфрат. С тех пор на протяжении 16 веков она называлась Армянской григорианской церковью. Начиная с конца ХХ века, искусственно подводя к апостольским истокам монофизитскую армянскую церковь, сочинители армянской истории объявили ее Армянской апостольской церковью и тем самым забыли простую истину: армянская церковь априори неапостольская. Армянская церковь начиная с IV века на протяжении 1700 лет называлась армяно-григорианской. Эта церковь, будучи монофизитской, с раннего средневековья в несколько изменённой форме придерживается учения Евтихия. Этот толк, созданный в 444 г. стал базовой основой еретического монофизитства (Тальберг И. История христианской церкви. Москва – Нью-Йорк, СП «Интербук», 1991. С.157. см. Деян III, 251,287. История вселенских Соборов.). О монофизитстве армян писал католикос армяно-григорианской церкви середины VI века Иоанн. В своем письме католикосу Албанской апостольской церкви Аббасу католикос Иоанн подтверждал монофизитство армяно-григорианской церкви: «Мы исповедуем Единого Бога, Отца Вседержителя, творца вселенной, Иисуса Христа сына Божия, рожденного от Отца, Бога истинного, от Бога истинного, и им же все…В конце веков Вечный Бог, Слово Божье, сделался совершенным человеком…неизреченно воплотился от Св. Девы, не удаляясь от природы и не разложившись во плоти, Бог вочеловеченный, не частью, а совсем, не двойственность, а не разделенное единство…единородный от Отца, волей, силой Отца и Св. Духа, естеством Слова Божия» ( История Агван Моисея Каганкатваци, писателя Х века. Санкт-Петербург, 1861. С.93,94). И так католикос армяно-григорианской церкви Иоанн подтверждал, что армяно-григорианская церковь в отличии от ортодоксальной православной церкви принимает не двуприродность Иисуса Христа, а одну природу-божественную.

Энциклопедический Словарь Русского Библиографического Института Гранат, составленный под редакцией известных учёных дореволюционной России, также указывал на монофизитство армяно-григорианской церкви, подчёркивая, что ее вероучение отличается от греко-православного тем, что это учение утверждает: «божественное естество в Иисусе по его вочеловечении совершенно поглотило человеческое, так что в Иисусе надо признавать не два естества, а одно» (Энциклопедический словарь русского библиографического института гранат. Под редакцией проф. Ю.С. Гамбарова, проф. В.Я. Железнова, проф. М.М. Ковалевского и др. Том. Двадцать девятый. С.283.). Следовательно, уже в конце ХIХ века, научные круги дореволюционной России подтверждали монофизитскую природу армяно-григорианской церкви.

Однако мхитаристы, в конце XIX века в лице Н. О. Эмина не довольствуясь первичным вариантом «апостольской легенды» по которой апостолы Фаддей и Варфоломей являлись основоположниками армянской церкви пытались сочинить еще один вариант «апостольской легенды». Объектом легенды был Григорий Парфянин – основатель армяно-григорианской церкви. Красная нить этой легенды заключалась в создании духовной цепи между апостолом Фаддеем и Григорием парфянином. В издании «Истории» М. Хоренского 1893 года мхитаристы сочинили легенду о рождении Григория, гласившая о том, что родители его во время бегства из Сасанидской империи в Аршакитскую Армению остановились в Артазском (Маку) поле близ могилы ап. Фаддея, где и произошло зачатие матери Григория Парфянского (как говорится, комментарии излишни! прим. Ф.А.), который принял благодать от ап. Фаддея и довершив его неоконченную духовную работу продолжил миссию апостола (История Армении Моисея Хоренского, перев. Н.Эмина. Москва, 1893. Кн.II,74). Так мхитаристы сочинив легенду о «духовном родстве» Григория парфянина с апостолом Фаддеем стремились подвести армяно-григорианскую церковь к апостольским истокам. При этом не отказываясь от традиционных методов они для страховки ссылались на легенды и предания. Но известный арменовед Н. Адонц не приняв эту легенду заявил, что «легенда сама по себе лишена реального основания» (Адонц Н. Армения в эпоху Юстиниана. Ереван, 1971, с.352). Действительно, ведь апостолы рождаются не у могилы апостолов. И в данном случае Анак и его супруга не могли воспроизвести нового апостола рядом с плитой могилы апостола Фаддея. И по очень простой причине: апостолы являются учениками Иисуса Христа. А в середине III века ни Григорий парфянин, родившийся в 252 году, и никто другой не смог бы стать учеником Иисуса Христа. Ибо, Церковь считает апостолами тех, кто был учеником Иисуса Христа. И их было 12, а также учеников этих апостолов, хронологические жизненные рамки которых были завершены в начале II века. Мхитаристы, принимая во внимание авторитет Н. Адонца в научном мире не вступили с ним в полемику и остановились в первичном варианте «апостольской легенды», согласно которой апостолы Фаддей и Варфоломей, были основателями армянской церкви. В настоящее время эта «апостольская легенда» является краеугольным камнем фальсифицированной истории монофизитской армянской церкви.

Следует отметить, что все уважающие себя историки-армяне называли армянскую церковь армяно-григорианской. Представитель армянской советской историографии В.А. Байбуртян в своих исследованиях не отказываясь от исторических реалий в ходе изучения церковного вопроса называл армянскую церковь не «армянская апостольская церковь», а «армяно-григорианская церковь (Байбуртян В.А. Армянская колония Новой Джульфы в XVII веке. Ереван, 1969. Издательство АН Армянской ССР С.128). Другой арменовед К.В. Айвазян в своих трудах также подчеркивал, что эта монофизитская церковь называлась «армяно-григорианской церковью» (Айвазян К. В. «История Тарона» и армянская литература IV-VII веков Ереван, Изд-во Ереванского университета, 1976. С.98.). Представитель постсоветской армянской историографии В.Г.Вартанян изучая историю армяно-григорианской церкви принимая во внимание реалии истории называл эту монофизитскую церковь «армяно-григорианской церковью» (Вартанян В.Г. Армяно-григорианская церковь в конфессиональной политике России: последняя треть XVIII-первая половина XIX вв. Автореферат на соискание кандидата исторических наук. Ростов-на Дону, 1999). Не отказываясь от исторического объективизма эти исследователи подтверждали: армянская церковь была образована парфянином Григорием, а не апостолами, ибо Григорий Парфянин к апостолам не имел никакого отношения. Эту действительность подтверждала и фундаментальное издание – Советская Историческая энциклопедия, изданная в 1961 году. В главную редакцию этой энциклопедии были включены известные советские ученые, такие, как академик АН СССР Василий Васильевич Струве, академик АН СССР Михаил Николаевич Тихомиров, а главное в этой редакции был и академик АН Армянской ССР Абгар Рубенович Иоаннисян, муссирующий в своих сочинениях «армянский вопрос». На 750-й странице Советской Исторической энциклопедии четко написано: «распространение новой религии в Армении было связано с именем Григория Парфянина. По его имени армянская церковь получила название григорианской». (Советская Историческая Энциклопедия.Москва,1961. С. 750).

Вопреки нормам церкви, как выше было указано, начиная с конца ХХ века армянская церковь стала называться апостольской. Однако армянская церковь не может быть апостольской по нижеследующим причинам: во-первых, временные рамки жизни Григория парфянина (ок. 252–335 гг.), основателя армянской церкви показывают, что он не был апостолом и никак не мог общаться с апостолами и их учениками. Во-вторых, не будучи апостольской, армяно-григорианская церковь не придерживалась кодексов восточных церквей, гласивших, что патриаршая церковь должна иметь в пределах собственной территории постоянное место резиденции Патриарха, которая должна была находиться в Приевфратском хорониме, в изначальном ареале – в районе реки Арацани (Мурат-чай), где она была образована и местоположение ее можно было перенести только по очень важной причине: с согласия Синода епископов патриаршей церкви и с согласия римского архиерея. Но армяно-григорианская церковь в этом вопросе не принимала во внимание кодексы восточных церквей. Она кочевала в средневековье в ареале Евфратского бассейна и без согласия вышеуказанных инстанций в 1441 году по желанию некоторых армянских епископов резиденция армяно-григорианской церкви была перенесена из Сиса в Учкилисе (Эчмиадзин), что однозначно доказывает – церковь армянская не была апостольской. К апостольским же церквям относятся: Константинопо́льская правосла́вная це́рковь, Александрийская правосла́вная це́рковь, Антиохи́йская правосла́вная це́рковь, Иерусали́мская правосла́вная це́рковь, Албанская апостольская церковь и Грузи́нская правосла́вная це́рковь.