Южный Кавказ переживает один из самых сложных и судьбоносных этапов в своей современной истории. Регион, традиционно воспринимаемый как «мост» между Востоком и Западом, оказался в эпицентре тектонических геополитических сдвигов, вызванных как внешними, так и внутренними факторами. Чтобы разобраться в происходящем и оценить перспективы Южного Кавказа, редакция Minval побеседовала с грузинским политологом Гела Васадзе, который дал глубокий анализ текущей ситуации и раскрыл суть трансформационных процессов, затрагивающих Грузию, Азербайджан и Армению.

По мнению Гелы Васадзе, каждая из стран Южного Кавказа адаптируется к новой геополитической реальности по-своему — это естественно, ведь у каждой из них свой исторический багаж, политические приоритеты и вызовы.

Азербайджан, говорит эксперт, восстановил свою территориальную целостность и стремится закрепить новую роль страны в таких регионах, как Восточная Европа, Центральная Азия и Большой Ближний Восток. Для сравнительно небольшой по площади страны — это серьёзный вызов. На этом пути Баку уже прошёл через напряженность в отношениях с такими крупными игроками, как Иран, Франция и Россия.

Армения, по словам Васадзе, тоже находится на пороге крупной трансформации. После поражения в 44-дневной войне правительство Никола Пашиняна получило исторический шанс завершить многолетнее противостояние с Азербайджаном и Турцией. В армянском обществе, по его наблюдению, зреет понимание того, что постоянная вражда с соседями завела страну в политический тупик. Пашинян всё чаще говорит о необходимости сосредоточиться на “реальной Армении”, а не на утопических идеях “исторической Армении”. Это единственный путь к развитию, считает Васадзе. Потенциал у страны есть, и в случае заключения мира с Азербайджаном и Турцией, а также создания условий для инвестиций, у Армении есть шанс на рывок вперёд.

Грузия оказалась, по его выражению, ареной борьбы между Китаем и Россией, при пассивной позиции Запада и страхе правящей партии “Грузинская мечта” потерять власть. Это создало опасную ситуацию: политический кризис внутри страны усиливает уязвимость перед внешним давлением. Всё это может стать дополнительным источником нестабильности для всего региона.

Отвечая на критику в адрес Еревана, звучащую всё чаще о том, что Армения проводит конфронтационную политику и не отказалась от реваншистских амбиций, Васадзе отмечает: ситуация не столь однозначна. По его мнению, Пашинян всё дальше отдаляется от давления диаспоры и оппозиции, а сама борьба с реваншизмом — важнейшая линия внутренней политики нынешнего правительства. Связи с Францией, конечно, очевидны, но Париж уже, по сути, признал новые геополитические реалии. Поэтому, скорее, стоит пожелать Пашиняну успеха, ведь именно в стабилизации Армении — ключ к миру в регионе.

Оценивая тенденцию последних лет к отказу от дипломатии в пользу применения силы, Гела Васадзе не спешит ставить крест на дипломатии как таковой. По его мнению, войну всегда начинают политики, ведут военные, а заканчивают дипломаты — и так было всегда. Просто сегодня мы живем в эпоху, когда цинизм вытеснил лицемерие. Игнорирование норм международного права стало более откровенным и частым, но это — не новое явление, а лишь переход в более жёсткую форму существующего порядка.

Говоря о трёхстороннем формате сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией, Васадзе подчёркивает, что основой этих отношений стала география. Это создало уникальную взаимосвязь между Баку и Тбилиси и усилило стратегический интерес Анкары. Однако устойчивость союза может быть поставлена под угрозу из-за внутренней нестабильности в Грузии, а также из-за попыток России восстановить своё влияние на Южном Кавказе.

Политолог коснулся и масштабного проекта «Средний коридор» — Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). По словам Гелы Васадзе, нынешняя мировая турбулентность создаёт уникальные возможности для его развития. Блокировка российских маршрутов в связи с войной против Украины и нестабильность на юге делают ТМТМ наиболее реалистичным направлением для трансевразийской логистики. Более того, в случае подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и открытия всех коммуникаций, маршрут получит дополнительную синергию, а Южный Кавказ — мощный экономический импульс.

Наконец, говоря о нынешнем состоянии отношений между Москвой и Баку, Васадзе подчеркивает, что в их основе лежит не только текущая повестка, но и глубокие исторические травмы. Россия не хочет признавать новую реальность и новое место Азербайджана в регионе. В отличие от Франции и Ирана, чьё влияние на Кавказе давно утратило прежнюю мощь, Россия воспринимает регион как зону “утраченного господства”. Это делает её реакцию особенно болезненной — фантомные боли империи слишком свежи.