10 июля в Бакинском военном суде продолжилось заседание судебного процесса заслушиванием показаний лиц, пострадавших в результате некогда оккупированных азербайджанских территорий вооруженными силами Армении. Потерпевший Вугар Эминов в своих показаниях заявил, что 25 апреля 1994 года он был взят в плен в селе Гюллюджа Агдамского района и содержался в Шушинской тюрьме, а также в следственном изоляторе строгого режима в Ханкенди. По его словам, он и другие азербайджанские пленные и заложники подвергались пыткам, их избивали арматурой и другими тяжелыми предметами, а также подвергали воздействию электрического тока.

Он отметил, что вместе с другими азербайджанскими пленными и заложниками был направлен на работы в село Агбулаг Ходжавендского района, откуда 9 октября 1995 года бежал вместе с пленными по имени Гадир и Байрам. 22 октября он добрался до территорий, находящихся под контролем азербайджанской армии, освободившись из плена.

Потерпевший Имран Гулиев в своих показаниях сообщил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянская сторона подвергла город Ходжалы обстрелу из тяжелой бронетехники и различных видов вооружения и начала его поджог. Он рассказал, что во время геноцида его брат Закир и сестра Зохра были убиты. По его словам, противник не позволил забрать тело сестры и только через три дня ему удалось это сделать. Его брат по сей день числится пропавшим без вести. Сам И. Гулиев получил ранение.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.