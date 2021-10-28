Бакинский турнир «Большого шлема» по дзюдо пройдет без зрителей. Об этом сообщил apasport.az генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Эльмар Бабанлы.

Он отметил, что из-за пандемии коронавируса международный турнир, который после годичного перерыва снова состоится в столице нашей страны, пройдет при пустых трибунах. Бабанлы добавил, что журналистам будут созданы условия для освещения соревнования, но представители медиа смогут выполнять свою работу только из отведенного для них места: «Журналистам не разрешат пройти на арену соревнований. Они приедут туда со стороны, поэтому не должны контактировать со спортсменами».

Отметим, турнир «Большого шлема» будет проведен 5-7 ноября.