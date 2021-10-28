Доклад: Азербайджан сохранил свою военную мощь в 2021 году

Азербайджан сохранил свою военную мощь в 2021 году.

Об этом говорится в публикации Центра анализа и коммуникаций экономических реформ Азербайджана «Обзор реформ за первые 9 месяцев 2021 года: восстановление экономического роста и постконфликтное строительство», сообщает Report.

В документе содержится ссылка на авторитетный мировой рейтинг сильнейших армий мира «Global Firepower 2021». В докладе отмечается, что Азербайджан сохранил позицию в глобальном рейтинге по военной мощи в 2021 году, расположившись на 64-м месте.

Среди стран региона Грузия занимает 92-е место, Армения — 100-е.