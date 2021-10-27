Bayraktar «кошмарит» теперь сепаратистов Донбасса

Глава сепаратистской «Донецкой народной республики» Денис Пушилин рассказал о втором ударе беспилотника Bayraktar . Фрагмент его интервью в среду, 27 октября, опубликован в Telegram-канале пропагандистки Ольги Скабеевой.

«Мы видим уже второй день попытки опять взорвать нефтебазу в Донецке. Мы видели сегодняшние сообщения о беспилотнике, который не долетел буквально считанные метры и подорвался возле нефтехранилища», — посетовал Пушилин.

По его словам, «Украина сознательно идет на провокации, чтобы развязать полномасштабные боевые действия».

Напомним, в конце сентября министр обороны Украины Андрей Таран и гендиректор турецкой компании Bayraktar Халук Байрактар подписали меморандум о сотрудничестве в присутствии президента Владимира Зеленского. Тогда же стало известно, что в Киевской области построят центр по обслуживанию беспилотников Bayraktar.

Помимо самих беспилотников, украинские специалисты посетили Турцию, где прошли обучение по управлению беспилотниками. После этого, в июле 2021 года Киев впервые направил Bayraktar TB2 на патрулирование акватории Черного моря.