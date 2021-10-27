Украина объяснила применение на Донбассе ударного беспилотника Bayraktar против сепаратистов

26 октября Вооруженные силы Украины применили ударные беспилотники Bayraktar против артиллерии боевиков в связи с отсутствием реакции на требование прекратить стрельбу, выдвинутое через специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ. Об этом проинформировал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

«С 14.25 до 15.15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное [Донецкой области]. Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. После начала обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали», – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный «с целью принуждения врага к прекращению огня».

«Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились», – объяснили в Генштабе.