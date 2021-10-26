«HAROP, «Гузгун» и «Гыргы» и не только»: Алиев открыл воинскую часть на границе с Арменией

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 25 октября приняли участие в открытии комплекса новой воинской части Государственной пограничной службы в Губадлинском районе.

Начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев проинформировал главу государства и первую леди о созданных в комплексе условиях.

Было отмечено, что территория комплекса новой воинской части Государственной пограничной службы, обеспечивающей охрану участка государственной границы Азербайджана с Арменией, проходящего через территорию Губадлинского и Лачинского районов, составляет 25 гектаров. В парке боевой техники комплекса имеются вертолеты, ударные беспилотные летательные аппараты HAROP, «Гузгун» и «Гыргы», противотанковые станковые гранатометы и управляемые ракеты, 120- и 82-миллиметровые минометы, зенитные установки и другие современные системы вооружения. Кроме того, в пользовании воинской части находятся боевая техника, транспортные средства высокой проходимости, автомобильная и бронетехника, медицинские автомобили.

В городке тренировки кинологических расчетов имеются возможности для подготовки служебных собак, привлеченных к поиску и обнаружению мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях, совершенствования их навыков, развития профессиональной подготовки дрессировщиков служебных собак.

Воинская часть обеспечена отопительной системой, постоянной водой и электроэнергией. На территории осуществлены капитальные работы по строительству и благоустройству, проведено озеленение.