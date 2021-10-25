Руководитель департамента спорта в министерстве молодежи и спорта, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Фарид Мансуров поднялся на вершину «Гейдар Алиев», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники министерства молодежи и спорта вместе с членами Республиканского альпинистско-туристического спортивного клуба совершили восхождение на вершину «Гейдар Алиев» высотой 3751 метр, которая располагается на массиве Золотая гора, что на Большом Кавказском хребте. Восхождение было приурочено ко Дню Победы, который будет отмечаться в стране 8 ноября.

Среди альпинистов оказался глава департамента спорта Минмолодежи и спорта, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Игр-2004 в Афинах Фарид Мансуров, отмечает «Спутник». Члены экспедиции добрались до вершины «Гейдар Алиев» в полном составе и почтили там память общенационального лидера и шехидов второй Карабахской войны.