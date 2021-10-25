Мурад Сададдинов: Площадка «3+3» по Южному Кавказу нереальна, все проблемы фактически решаются в формате «2+2»

Накануне в ходе очередного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на скорейших запуск формата «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран) по Южному Кавказу. При этом она отметила попытки стран Запада во главе с США помешать этому процессу.

По словам Захаровой, американская сторона в своих попытках воспрепятствовать запуску переговорного механизма занимается дезинформацией, приписывая Москве инициативу по созданию этого формата. Дипломат напомнила о том, что идея создания такого механизма была предложена президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Турции Тайипом Эрдоганом.

Между тем, в рамках обсуждений данного формата в различных социальных сетях, неоднократно упоминалось о том, что вряд ли данный формат может стать реальностью с учетом того, что отношения между странами, которые могут войти в него, нельзя назвать идеальными. К примеру,

территории той же Грузии были оккупированы при непосредственном участии России. Армения продолжает предъявлять территориальные претензии к Азербайджану и Турции.

В последнее время обострилась ситуация на ирано-азербайджанской границе. К тому же США и Франция, вряд ли будут в восторге от того, что остались «вне игры».

Насколько вероятно то, что данный формат может приступить к урегулированию имеющихся проблем на Южном Кавказе в ближайшее время? С этим вопросом сотрудник Minval.az обратился к политологу Мураду Сададдинову.

По мнению нашего собеседника, на первый взгляд формат «3+3» очень прост – три страны Южного Кавказа и три страны, которые граничат с ними, являясь региональными игроками. С одной стороны, данный формат является приемлемым и прагматичным, с другой – если приглядеться глубже, то в нем можно с легкостью выявить противоречия интересов многих государств.

В данном формате, как считает политолог, эффективная работа в будущем вряд ли будет продолжительной и насыщенной, как это предполагается на данном этапе.

«К примеру, та же позиция Ирана, который проводит не совсем адекватную политику в отношении Азербайджана. После того, как глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян посетил Москву, Тегерану было предложено присоединиться к данному формату. При этом иранской стороне дали понять, что Иран может действовать в рамках данного формата, но не более этого», — добавил он.

Самой большой проблемой эксперт считает участие Грузии в формате «3+3». По его мнению, Грузия и сама способна выразить отношение по поводу имеющих проблем с Москвой. С другой стороны, Грузия может быть использована в качестве платформы со стороны США и Евросоюза, чтобы в какой-то мере оказать негативное воздействие на деятельность данного формата.

Так как для США неприемлемо участие Ирана в вопросах, касающихся Южного Кавказа.

«Поэтому однозначно могу сказать, что лично я перспективной деятельности этого формата на данном этапе не вижу. Но, с другой стороны, Турция и Азербайджан – к ним также присоединилась Россия – этим форматом дают возможность принять участие и удовлетворить свои амбиции Тегерану. Помимо этого, данный формат дает понять внешним игрокам то, что на Южном Кавказе вопросы должны решать страны региона и сопредельные с ними страны. Это можно расценить в качестве определенного месседжа внешним силам», — подчеркнул М.Сададдинов.

Наличие данного формата «3+3» является лишь одним из предложений, в рамках которого могут сотрудничать различные страны. Но это еще не означает то, что это единственный формат, считает эксперт.

Тем более, что на сегодняшний день все проблемы реально решаются в формате «2+2» (Азербайджан, Армения, Турция, Россия), продолжил он.

«Об этом ранее упомянул и президент Ильхам Алиев. Как в ходе Отечественной войны, так и после все вопросы в реальности решались в рамках данного формата. К тому же, в рамках формата «2+2», как Азербайджан, так и Россия не препятствуют полностью деятельности МГ ОБСЕ по поводу мирных процессов. То есть они отводят МГ определенную роль. «2+2» это самый реальный формат. Хотя в принципе, можно предложить кучу разных форматов. Но все они будут носить политический характер для того, чтобы привлечь внимание определенных государств», — добавил наш собеседник.

При этом он напомнил о том, что на Южном Кавказе наблюдаются противоречия и столкновения интересов многих государств. Хотя сам эксперт считает, что к примеру, можно провести Большую мирную конференцию в рамках ООН.

«Недавно упоминалось о том, что вместо Грузии к формату «3+3» можно привлечь Евросоюз. Так что можно придумать много чего. Однако в реальности главными игроками нашего региона являются Турция и Россия. Поэтому вся работа, все решения будут приниматься на основе компромисса в формате «2+2», — резюмировал М.Сададдинов.

Бахтияр Сафаров