Британская теннисистка впредь будет рекламировать Dior

Британская теннисистка Эмма Радукану стала новым лицом французской марки Dior. Об этом 18-летняя спортсменка сообщила в Twitter.

Эмма будет представлять коллекцию люксовой женской одежды, а также средства по уходу за кожей и декоративную косметику.

В интервью журналу Vogue девушка назвала одежду бренда «уникальной».

«Работа Марии Грации (Кьюри – итальянского модельера и креативного директора Dior) дает женщинам возможность чувствовать себя уверенно в культовой одежде Dior, которая, на мой взгляд, уникальна. Искренность ее подхода и то, как она превращает показы в коллективные и значимые события, несомненно повлияли на мой выбор», – подчеркнула Радукану, слова которой приводит «Корреспондент».