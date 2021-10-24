Емельяненко войдет в десятку лучших тяжеловесов Bellator

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко после победы над американцем Тимоти Джонсоном войдет в первую десятку рейтинга промоушена. Его слова передает ТАСС.

«Федор Емельяненко войдет в топ-10 рейтинга тяжеловесов Bellator», — сказал глава Bellator.

45-летний россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене».

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.