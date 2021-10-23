Гасанов понаблюдал за военными учениями в Лачине

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов понаблюдал за ходом командно-штабных учений, проводимых на территории Лачинского района.

Глава Минобороны посетил штаб учений сухопутных войск и проверил организацию деятельности, заслушал доклады командиров и штабных офицеров о принятых решениях по организации деятельности в ходе операций на карте и макете местности на командном пункте управления, развернутым в полевых условиях. Было отмечено, что основное внимание на учениях, проводимых в горно-лесистой местности со сложным рельефом, уделено развитию уровня знаний командиров и соответствующих должностных лиц, а также навыков управления и оперативного принятия решений, заявили в Минобороны.

В рамках учений, проводимых с применением современных методов управления и с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне, были выполнены задачи во взаимодействии с подразделениями других видов войск.

Поднятые по тревоге подразделения заняли районы сосредоточения, были созданы группировки в соответствии с планом учений. В ходе приведения в различные степени боеготовности личный состав отработал скрытное и оперативное выполнение задач.

Министр обороны дал соответствующие поручения по управлению войсками.