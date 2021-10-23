«Искандер» успешно поразил цель на стрельбах у таинственного иностранного заказчика

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э» на стрельбах у иностранного заказчика показал беспрецедентную точность: попал ракетой с расстояния 180 километров ровно в перекрестие наземной мишени, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Мишень представляла собой квадрат 30 на 30 метров c размещенными на нем элементами старой военной техники.

«Стрельбы проходили на территории иностранного заказчика. Запущенная комплексом баллистическая ракета преодолела 180 километров и попала точно в перекрестие мишени — это подтвердили камеры, установленные вокруг цели. Продукция предприятий «Ростеха» в очередной раз зарекомендовала себя с исключительно положительной стороны», — сказал Оздоев.

Замглавы экспортно-импортного управления КБМ (входит в «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех») Александр Романюк уточнил, что на стрельбах присутствовал генералитет заказчика, который наблюдал за происходящим по трансляции.