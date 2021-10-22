Азербайджанские пограничники во время войны уничтожили 290 военных объектов противника

Пограничники во время войны уничтожили 290 военных объектов противника.

Как говорится в сообщении отдела печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, об этом заявил начальник Главного управления по работе с личным составом Государственной пограничной службы Гинъяз Гаралов на конференции, организованной Комитетом Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, и посвященной первой годовщине славной победы в Отечественной войне.

Говоря о конкретных задачах, поставленных перед этой структурой в период войны, Г.Гаралов отметил заслуги пограничников в ряде операций, в том числе в обнаружении и выводе из строя зенитно-ракетных систем противника.

В конференции приняли участие первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, члены комитета, сотрудники Аппарата Милли Меджлиса, военнослужащие.