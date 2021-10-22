Гасанов посетил боевые позиции в Кяльбаджарском и Лачинском районах

Благодаря вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева продолжаются работы, направленные на улучшение социально-бытовых условий военнослужащих Азербайджанской Армии, проходящих службу в высокогорных районах, сообщает Минобороны Азербайджана.

Руководство Министерства обороны побывало на нескольких боевых позициях, расположенных в Кяльбаджарском и Лачинском районах, а также поинтересовалось социально-бытовыми условиями военнослужащих, проходящих здесь службу.

Министру обороны было доложено, что были обеспечены все необходимые потребности личного состава в пунктах размещения модульного типа, состоящих из контейнеров и построенных на высоте до 3400 метров на государственной границе, в том числе на боевых позициях, расположенных на других участках Кяльбаджарского и Лачинского районов,. На этих пунктах предусмотрены оружейные комнаты, столовые, кухни, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарные узлы, а также казармы, оснащённые отопительными печами. В целях обеспечения местности бесперебойным электроснабжением установлены генераторы и солнечные панели.

Было отмечено, что созданы все необходимые условия для качественной организации и ведения боевого дежурства в ночное и дневное время. Позиции оснащены техническим оборудованием наблюдения.

Генерал-полковник З.Гасанов, наблюдая за действиями противника из командно-наблюдательного пункта, дал дополнительные указания по организации и ведению боевого дежурства.

Министр обороны, высоко оценив условия, созданные для военнослужащих, и их морально-психологическую подготовку, выразил удовлетворение. Министр поставил перед командованием соответствующие задачи по улучшению социально-бытовых условий и дальнейшему повышению боеспособности личного состава.



