Закир Гасанов открыл в освобожденных районах новопостроенные военные объекты

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в азербайджанской армии продолжаются работы, направленные на улучшение социально-бытовых условий военнослужащих.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новопостроенных сооружений модульного типа, а также капитально отремонтированных пунктов размещения и других объектов военного назначения в освобожденных районах, сообщает Минобороны.

Министру обороны было доложено, что комплексы, оснащённые современным оборудованием, мебелью и инвентарем, полностью обеспечивают все необходимые потребности военнослужащих. В этих воинских частях, оснащённых системой центрального отопления, предусмотрены оружейные комнаты, казармы, столовые, медпункты, продовольственные и вещевые склады и банно-санитарные узлы. В целях обеспечения местности бесперебойным электроснабжением установлены генераторы.

Также были проведены работы по благоустройству и посажены различные виды деревьев. Созданы необходимые условия для эффективного проведения досуга военнослужащими.

Для обеспечения питания личного состава в освобожденных районах сданы в эксплуатацию хлебопекарный цех, обеспечивающий горячим хлебом воинские части, а также кухни и столовые, оснащенные современным оборудованием.

Министр ознакомился с инфраструктурой полигона, построенного для выполнения учебно-тренировочных задач, а затем был проинформирован о том, что в целях дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих квалифицированными инструкторами на полигоне будут проводиться учебные тренировки, полностью адаптированные к условиям боя и отвечающие требованиям рельефа местности.

Министру обороны, ознакомившемуся с ходом строительных работ, было доложено, что строительство населенных пунктов и административных зданий планируется завершить в кратчайшие сроки и сдать в эксплуатацию военнослужащим. Министр обороны дал соответствующие указания в связи с качественным выполнением и своевременным завершением строительных работ.