Командно-штабные учения подразделений ВС Армении и российской базы

В Армении проходят двусторонние командно-штабные учения подразделений ВС РА и российской базы.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) командиры подразделений, задействованных в тактических учениях, организовали управление подчиненными подразделениями с применением Единой системы управления тактическим звеном (ЕСУТЗ).

Новейшая система управления ЕСУТЗ, поставленная в войска ЮВО в текущем году, позволяет довести указания до каждого командира подразделения, а также получить обратную информацию о выполнении приказа и принятых решениях. На Юге России и в местах дислокации российских военных баз в Закавказье проводится двустороннее командно-штабное учение по управлению войсками на Юго-Западном стратегическом направлении.