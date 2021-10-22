«Белый волк» стал 26-кратным чемпионом мира и посвятил победу памяти шехидов

Азербайджанский профессиональный кикбоксер Эдуард Мамедов, известный по прозвищу «Белый волк», стал чемпионом мира в Венеции (Италия) по версии WAKO в весовой категории 63 кг, сообщает Trend.

В финале он победил украинского спортсмена Артема Кашкурцева, на пути к победе также одолев соперников из Италии и Австрии. Таким образом, Эдуард Мамедов стал чемпионом мира по версии WAKO в шестой раз, а в целом – 26-кратным чемпионом мира.

«Это было моим первым соревнованием после 44-дневной Карабахской Отечественной войны. Победу посвящаю памяти шехидов Карабахской войны», — отметил Эдуард Мамедов.

Интересно, что спортсмену 43 года и он по-прежнему в прекрасной физической форме. Эдуард Мамедов также является 7-кратным чемпионом Европы, 7-кратным обладателем кубка мира, чемпионом Азии и Евразии, чемпионом мира среди профессионалов, заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером. Почетный работник физической культуры и спорта Азербайджана, заместитель председателя правления Федерации кикбоксинга Азербайджана, полковник-лейтенант, помощник главного тренера национальной сборной представляет спортивное общество «Динамо» МВД.