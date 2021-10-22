Командующий ВВС: Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты



Все реформы в Азербайджанской армии, в том числе в Военно-воздушных силах, осуществляются под руководством Верховного главнокомандующего. У каждого рода войск своя стратегия и программа развития.

Об этом заявил заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Тахиров, передает Репорт.

По его словам, вопросы о закупке нового вооружения, технологий, подготовке личного состава и т.д. решаются на основе имеющейся концепции: «Для ВВС предусматривается закупка новых самолетов, в этом направлении ведутся переговоры. Эксперты изучили возможности предлагаемых нам самолетов. Возможно, в ближайшем будущем общественность узнает, какие самолеты будут приобретены».