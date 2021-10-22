Возвращавшийся из Баку самолет с «Кайратом» на борту столкнулся с автомобилем



В международном аэропорту Алматы случилось чрезвычайное происшествие. Самолет авиакомпании FlyJet, на борту которого находились футболисты и тренерский штаб алматинского «Кайрата», столкнулся с автомобилем Renault.

На этом рейсе команда возвращалась из Баку, где проходила встреча группового этапа Лиги конференций против «Карабаха». Обстоятельства инцидента выясняются. После столкновения пассажиры провели более часа в самолете, ожидая аварийной эвакуации.

В данный момент начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проводятся следственные действия.