Английский клуб лишился тренера

После двух лет работы «Ньюкасл» покинул главный тренер команды Стив Брюс. Тренер и руководство приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

За время своего пребывания на посту наставника «сорок» специалист смог привести их к 13-му и 12-му местам в Премьер-лиге и доходил до четвертьфиналов в Кубке Англии и в Кубке английской Лиги, отмечает «Корреспондент».

В клубе официально поблагодарили экс-тренера за проведенную работу и пожелали удачи в будущем.

В то же время сам Брюс признался, что он, скорее всего, больше не вернется к тренерской деятельности.