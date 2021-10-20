В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами оружие и боеприпасы

Сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана регулярно проводятся профилактические мероприятия по выявлению боеприпасов.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, очередные мероприятия, проведенные на территории района сотрудниками Ходжавендского РОП, завершились успешно.

Так, были обнаружены и переданы по назначению принадлежавшие ВС Армении 2 передвижных зенитно-ракетных комплекса «Стрела-3», 2 установки «Фогот», 1 – «АГС-17», 4 гранатомета, 4 автомата, 1 противотанковая мина, 16 ручных гранат, 16 взрывателей, 4 автоматных магазина и 1 400 патронов различного калибра.