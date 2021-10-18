Садыхову не нравится вмешательство Обрадовича в дела клубов

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Зире», экс-капитан национальной команды Рашад Садыхов призвал наставника молодежной (U21) сборной Азербайджана Милана Обрадовича не вмешиваться в дела клубов, сообщает Sputnik Азербайджан.

Садыхов в ходе пресс-конференции после матча седьмого тура премьер-лиги Азербайджана по футболу между его клубом и «Габалой» (1:1) прокомментировал высказывания главного тренера молодежной сборной Азербайджана Милана Обрадовича, который посетовал на плохую физическую форму азербайджанских футболистов. При этом, сербский специалист предложил увеличить обязательное наличие в составе клубов игроков не старше 21 года до трех.

«Не согласен с таким мнением. Напротив, предложил бы ликвидировать требование по игрокам не старше 21 года, а увеличить число клубов, выступающих в премьер-лиге. В таком случае увеличится число молодых футболистов, которые играют в премьер-лиге. Я сам дебютировал в чемпионате в 18-летнем возрасте, так как команд было больше, в регионах был футбол, и все стремились дать шанс молодым», — сказал Садыхов.