Глава генштаба ВС Ирана прибыл в Москву обсудить с Шойгу покупку российского вооружения

Мы обсудим с министром обороны России Сергеем Шойгу подписание соглашения о покупке российского вооружения после завершения действия эмбарго ООН против Тегерана. Об этом заявил глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Бакери по прибытии в воскресенье в Москву.

«Мы ведем сотрудничество с ВС РФ по многим направлениям. В последние года сотрудничество, оно только растет. Основной задачей поездки военной делегации Ирана в Москву стало, помимо обсуждения двухстороннего военного сотрудничества, проведение детальных консультаций по Афганистану, по последним событиям в этой стране и их влиянии на соседние и региональные страны», – рассказал журналистам Бакери.

«Мы также обсудим соглашение о покупке вооружения после завершения периода эмбарго», — добавил он.