Вратарь хотел задушить одноклубника и был удален

Голкипера «Гленторана» Аарона Маккэри удалили с поля в матче против «Колрейна» (2:2) в чемпионате Северной Ирландии при необычных обстоятельствах, пишет «Газета.ру».
За десять минут до конца основного времени «Гленторан» пропустил гол, в ходе которого игрок соперников совершил проход в одиночку через полполя и отправил мяч в сетку.
Маккэри был так разозлен пропущенным мячом, что подбежал к своему одноклубнику Бобби Бернсу и сначала сильно толкнул его в грудь, после чего продолжил душить его на земле.
Бернс во время нападения держался за лицо. Партнерам по команде пришлось применить силу, чтобы оттащить от него разъяренного вратаря.
Glentoran keeper Aaron McCarey responds to Coleraine’s equaliser by taking out teammate Bobby Burns and getting sent off pic.twitter.com/zZj90ZSoDx
— James Dart (@James_Dart) October 16, 2021