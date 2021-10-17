Вратарь хотел задушить одноклубника и был удален

Голкипера «Гленторана» Аарона Маккэри удалили с поля в матче против «Колрейна» (2:2) в чемпионате Северной Ирландии при необычных обстоятельствах, пишет «Газета.ру».

За десять минут до конца основного времени «Гленторан» пропустил гол, в ходе которого игрок соперников совершил проход в одиночку через полполя и отправил мяч в сетку.

Маккэри был так разозлен пропущенным мячом, что подбежал к своему одноклубнику Бобби Бернсу и сначала сильно толкнул его в грудь, после чего продолжил душить его на земле.

Бернс во время нападения держался за лицо. Партнерам по команде пришлось применить силу, чтобы оттащить от него разъяренного вратаря.