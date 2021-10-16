Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на турнире «Большого шлема»

Шесть азербайджанских дзюдоистов вступили в борьбу на турнире «Большого шлема», начавшегося сегодня в Париже.

Балабей Агаев (60 кг) начал с победы над Жоланом Флоримонтом (Франция), после чего одолел Генки Когу (Япония) и Сумиябазара Энхтайвана (Монголия), выйдя в финал, передает Report.

В решающей схватке он победил Рамазана Абдулаева (Россия).

Хидаят (73 кг) Гейдаров преодолел стартовый барьер в лице Энцо Гибелли (Франция), а затем нанес поражение Александру Габлеру (Германия). В четвертьфинале он уступил Сомону Махмедбекову (Таджикистан), отправившись в утешительный блок, где выиграл у Дениса Ярцева. В схватке за бронзу Гейдаров встретится с Гийомом Шане (Франция).