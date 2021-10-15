Болельщица, устроившая затор на трассе велогонки, может получить четырехмесячный условный срок

Устроившая массовый завал пелотона на веломногодневке «Тур де Франс» болельщица может получить четырехмесячный тюремный условный срок. Об этом сообщает Reuters.

Такую меру запросил прокурор по данному делу. Ожидается, что судебное решение будет вынесено 9 декабря.

«Мы хотим, чтобы этот случай помог избежать подобного в дальнейшем. Езда на велосипеде сама по себе очень опасна, дополнительные риски не нужны. Зрители, которые стоят вдоль трассы, должны вести себя ответственно», – заявил адвокат Ромуальд Палао, представляющий интересы Ассоциации профессиональных велосипедистов (CPA).

Напомним, на первом этапе «Тур де Франс» произошел массовый завал по вине одной из болельщиц. Она не заметила приближающихся велосипедистов при попытке показать картонную табличку с надписью в камеру. Итогом невнимательности стало столкновение с немецким велосипедистом из команды Jumbo-Visma Тони Мартином. За падением Мартина последовал массовый завал пелотона.

Инцидент произошел за 45,7 км до финиша. Яша Сюттерлин (DSM) вынужден был сняться с гонки из-за данного происшествия. Участниками массового завала стали по меньшей мере три десятка велогонщиков Об этом сообщает пресс-служба «Тур де Франс» в своем Twitter.