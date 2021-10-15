Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь Еревана

Распространенная армянской стороной необоснованная информация, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении населенного пункта Араздейен, не соответствует действительности и является абсолютной ложью, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Подчеркивается, что противоположная сторона, распространяя ложную информацию такого рода, пытается подготовить почву для очередных провокаций.

«Сообщаем, что подразделения азербайджанской армии решительно пресекут любые провокации», — сказали в оборонном ведомстве.